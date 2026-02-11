Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россиян предупредили о блокировках телефонов во время отдыха в Египте

Телефон российского туриста заблокировали во время отдыха в Египте
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ahmad Ajmi / Unsplash

Российских туристов предупредили об ошибочных блокировках телефонов во время отдыха на курортах Египта. Об этом сообщает TourDom.

По данным издания, один из отечественных путешественников пожаловался своему туроператору, что его смартфон перестал работать на четвертый день пребывания в Шарм-эш-Шейхе. При этом он не вставлял в него египетскую сим-карту, что могло бы объяснить случившееся.

Специалисты рассказали, что телефон могут заблокировать, даже если в нем хоть раз побывала египетская сим-карта, но владелец не прошел процедуру регистрации смартфона. Чтобы избежать такой проблемы, следует пользоваться международным роумингом собственного оператора, либо покупать eSIM.

В апреле 2025 года в Египте приняли закон, согласно которому все телефоны с египетской сим-картой, не прошедшие официальную регистрацию, отключаются от местных сотовых сетей в течение 90 дней. Они также не смогут подключиться к Wi-Fi. Избежать блокировки туристы могут только после оплаты налога в размере 38 процентов от стоимости смартфона.

