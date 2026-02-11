Россиян призвали не садиться за руль после одного неалкогольного напитка

Врач Коновалов заявил, что после кумыса нельзя садиться за руль

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвал россиян не садиться за руль после употребления одного неалкогольного напитка. Об этом он рассказал в выпуске передачи, доступном на сайте телеканала.

По словам Коновалова, не стоит управлять автомобилем тем, кто употреблял кумыс, так как в этом напитке есть спирт. Его содержание зависит от выдержки напитка: в так называемом слабом кумысе содержится один процент алкоголя, в среднем — от одного до двух с половиной процентов, а в крепком — от двух с половиной до четырех с половиной процентов.

«Перед тем, как сесть за руль, конечно, лучше кумыс не употреблять. Потому что алкоголь может определиться у вас и в крови, и в выдыхаемом воздухе», — предупредил офтальмолог.

