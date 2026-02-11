Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:36, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Россиян призвали не садиться за руль после одного неалкогольного напитка

Врач Коновалов заявил, что после кумыса нельзя садиться за руль
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yashkin Ilya / Shutterstock / Fotodom

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале призвал россиян не садиться за руль после употребления одного неалкогольного напитка. Об этом он рассказал в выпуске передачи, доступном на сайте телеканала.

По словам Коновалова, не стоит управлять автомобилем тем, кто употреблял кумыс, так как в этом напитке есть спирт. Его содержание зависит от выдержки напитка: в так называемом слабом кумысе содержится один процент алкоголя, в среднем — от одного до двух с половиной процентов, а в крепком — от двух с половиной до четырех с половиной процентов.

«Перед тем, как сесть за руль, конечно, лучше кумыс не употреблять. Потому что алкоголь может определиться у вас и в крови, и в выдыхаемом воздухе», — предупредил офтальмолог.

Ранее колопроктолог Бадма Башанкаев назвал продукты, защищающие от запоров. К ним он, среди прочих, отнес кефир.

