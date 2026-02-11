Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:44, 11 февраля 2026Экономика

Россиянка купила квартиру и осталась без жилья

Жительница Москвы купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Жительница Москвы Нино Цитлидзе купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья и денег. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Россиянка приобрела объект осенью 2022 года. Бывшая собственница заявила, что заключала сделку под влиянием мошенников, и подала в суд, который встал на ее сторону. Покупательница попыталась оспорить решение через кассационный суд, который вернул дело в городской суд. По итогам повторного слушания сделку все же признали недействительной, но обязали пенсионерку вернуть деньги за квартиру. Собственница заявила, что отдала все средства мошенникам, и объявила себя банкротом.

«Теперь я опять без квартиры и без денег. И с ипотекой на 30 лет, взятой на покупку этой самой квартиры. Я ее выплачиваю уже несколько лет», — рассказала Цитлидзе.

Отмечается, что при совершении сделки деньги были перечислены через систему безопасных расчетов крупного банка, а собственница предоставляла справки из психнаркодиспансера и результаты медицинского освидетельствования. Цитлидзе собирается вновь подавать кассационную жалобу, чтобы вернуть жилье.

Ранее сообщалось, что Центробанк снял первую серию мультфильма «Изи деньги» о финансовой грамотности. В первом эпизоде легкомысленный хомяк лишается денег из-за кабана-кибермошенника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Автомобиль Нетаньяху украсили перед встречей с Трампом

    Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

    Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

    Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

    Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

    Туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде

    В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok