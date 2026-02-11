Россиянка купила квартиру и осталась без жилья

Жительница Москвы купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья

Жительница Москвы Нино Цитлидзе купила квартиру у пенсионерки и осталась без жилья и денег. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Россиянка приобрела объект осенью 2022 года. Бывшая собственница заявила, что заключала сделку под влиянием мошенников, и подала в суд, который встал на ее сторону. Покупательница попыталась оспорить решение через кассационный суд, который вернул дело в городской суд. По итогам повторного слушания сделку все же признали недействительной, но обязали пенсионерку вернуть деньги за квартиру. Собственница заявила, что отдала все средства мошенникам, и объявила себя банкротом.

«Теперь я опять без квартиры и без денег. И с ипотекой на 30 лет, взятой на покупку этой самой квартиры. Я ее выплачиваю уже несколько лет», — рассказала Цитлидзе.

Отмечается, что при совершении сделки деньги были перечислены через систему безопасных расчетов крупного банка, а собственница предоставляла справки из психнаркодиспансера и результаты медицинского освидетельствования. Цитлидзе собирается вновь подавать кассационную жалобу, чтобы вернуть жилье.

