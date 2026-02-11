Россиянка получила 12 лет колонии за надпись на асфальте возле остановки

В Подмосковье осудили женщину по делу о терроризме

В Подмосковье осудили женщину по делу о терроризме. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статьям 205.2 («Оправдание терроризма»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 205.1 («Вовлечение в деятельность террористической организации») УК РФ.

По данным следствия, 25-летняя София Лепешкина (внесена в РФ в перечень террористов) 16 апреля 2024 года под псевдонимом Авдеева Линда призывала к вступлению в официальный Telegram-канал организации легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Также 23 апреля на улице Северная площадь аэрозольным баллончиком она нанесла на асфальте остановки в Серпухове надпись с призывами к вступлению в террористическую организацию. После чего провела съемку военной техники.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.

2-й Западный окружной военный суд приговорил ее к 12 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что иностранец готовил теракт в правительственном здании России.