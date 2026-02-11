Российский золотопромышленник и его сын сделали из мужчины раба

В Амурской области отец и сын держали в рабстве 46-летнего повара

В Амурской области к шести годам колонии приговорили 72-летнего золотопромышленника и его 36-летнего сына за использование рабского труда и избиение человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае 2025 года отец и сын занимались добычей золота в Зейском муниципальном округе, нанимая на эту работу случайных людей. Один из них — 46-летний повар — попал в немилость хозяев. Жестокое избиение закончилось для потерпевшего двусторонним переломом челюсти. Попытка самостоятельно добраться до поселка не удалась. Отец и сын настигли его, снова избили, привезли обратно и сделали из него раба.

Лишенный документов, под угрозой расправы он работал на протяжении четырех дней по 18 часов в сутки: мыл, убирал, таскал воду и топил баню, ему обещали, что посадят на цепь. Однажды ночью ему все же удалось сбежать и добраться до населенного пункта. Там потерпевший обратился в полицию и сообщил о произошедшем. Вскоре золотопромышленников задержали.

Ранее фонд Walk Free Foundation насчитал в России 794 тысячи человек, живущих в рабстве.