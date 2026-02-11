С девятилетней жертвой педофила из Петербурга простились без православных обрядов

В Петербурге простились с девятилетним мальчиком, ставшим жертвой педофила

На Южном кладбище Санкт-Петербурга состоялось прощание с девятилетним мальчиком, который стал жертвой педофила Петра Жилкина. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, церемония проходила без православных обрядов, так как ребенок не был крещен. На фотографиях с места видно, что религиозные символы отсутствовали. Гроб стоял на улице под шатром. Рядом разместили фотографию мальчика.

По подсчетам журналистов, проститься с жертвой педофила пришли около 200 человек. Однако родители братья и сестры ребенка на ее открытой церемонии не присутствовали, так как не хотели привлекать к себе внимание. Похороны пройдут в закрытом режиме. Место их проведения сохраняется в тайне.

Ранее стало известно, что семья мальчика подверглась травле. По словам волонтеров, в последние дни мать ребенка «заклевало» общество. Кроме того, его братья и сестра боятся выходить на улицу.

Девятилетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге 30 января. Днем он ушел кататься с горки, но так и не вернулся. Как выяснилось, мальчик сел в машину к Петру Жилкину, чтобы погреться. В результате мужчина расправился с ребенком и утопил его. Позднее на компьютере у педофила нашли терабайты детского порно.

