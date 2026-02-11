Собчак раскрыла личность написавшего донос на Сабурова

Собчак заявила, что экс-директор ФБК Жданов написал донос на Сабурова

Одним из доносчиков на стендап-комика из Казахстана Нурлана Сабурова является бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК; включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России) Иван Жданов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Сабуров гражданин Казахстана, а там за это уголовка. Статья 170 УК РК финансирование или иное материальное обеспечение наемника (от 7 до 12 лет). Передача техники вагнеровцам ровно такой случай, хотя, конечно, Казахстан может делать вид, что "это другое". Ждем реакции Генпрокуратуры и МВД Казахстана», — передает Собчак слова Жданова, который прокомментировал видео, где Сабуров передает десять мотоциклов на нужды СВО.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал нонсенсом запрет Нурлану Сабурову на въезд в Россию на 50 лет. Он добавил, что для Сабурова решение означает, что комик никогда не вернется в Россию. Дизайнер предположил, что решение запретить Сабурову приезжать в страну приняли из мести.