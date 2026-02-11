Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:22, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

В Казахстане высказались о проверке Сабурова по статье о наемничестве

Генпрокуратура Казахстана: Обвинения Сабурова в наемничестве требуют изучения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев заявил, что ситуация вокруг юмориста Нурлана Сабурова, которого обвинили в наемничестве из-за видео с передачей мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», требует изучения. Об этом сообщило в Telegram QOGAMnews.

«То, что в средствах массовой информации пишется, это все требует исследования, изучения», — сказал Койгельдиев.

Он уточнил, что речь идет об обвинениях юмориста в нарушении 170 статьи Уголовного кодекса Казахстана («Наемничество»). Замгенпрокурора при этом добавил, что данный вопрос находится в компетенции Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахастана.

Ранее стало известно, что казахстанский активист Марат Турымбетов попросил Генпрокуратуру проверить видео, в котором комик передает мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра». Отмечалось, что, согласно законодательству Казахстана, за финансирование конфликта предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы.

Перед этим сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Алма-Ату.

