Советник Зеленского посоветовал «дозакрыть» Telegram в России

Советник Зеленского Подоляк призвал «дозакрыть» Telegram в России

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «дозакрыть» мессенджер Telegram в России. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.

«Роскомнадзору нужно сосредоточиться на окончательном закрытии Telegram — это будет правильно. Мессенджер насыщен большим количеством российского контента, очень агрессивного», — сказал он.

Советник Владимира Зеленского также назвал основателя Telegram Павла Дурова «очень специфическим человеком».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что переживает из-за перебоев в работе Telegram, так как он является основным инструментом оповещения жителей приграничья. Масштабные сбои в работе мессенджера начались 10 февраля, в Госдуме их объяснили борьбой с НАТО.