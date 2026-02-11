Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
09:15, 11 февраля 2026Россия

В ситуации с Telegram увидели угрозу безопасности россиян

Губернатор Гладков: Замедление Telegram может повлиять на жителей приграничья
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Ситуация с замедлением Telegram может повлиять на безопасность жителей приграничья — оно несет для них прямую угрозу, так как мессенджер являлся для них основным источником оповещения. Эту связь увидел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заявление он сделал в Telegram.

Чиновник напомнил, что Белгородская область является прифронтовым регионом.

«Переживаю, что замедление Telegram-канала может повлиять на донесение оперативной информации до вас в случае, если обстановка будет ухудшаться», — заявил он и призвал подписываться на его канал в мессенджере MAX.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что ситуация с перебоями в работе мессенджера Telegram является составной частью борьбы России и НАТО. По его словам, именно замедление его работы делается ради безопасности, и с этим нужно смириться.

