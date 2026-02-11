Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
12:30, 11 февраля 2026Мир

Спецпредставитель Путина дал совет премьеру Британии и сравнил его с персонажем сериала

Дмитриев посоветовал Стармеру поступать вопреки тому, что подсказывают инстинкты
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру действовать противоположно своим инстинктам, иронично сравнив его с персонажем американского ситкома «Сайнфелд». Об этом он написал в социальной сети Х.

«Стармер терпит неудачу во всем, включая санкции. Как Джордж Костанза из сериала "Сайнфелд", ему следовало бы поступать вопреки тому, что подсказывают ему инстинкты», — написал он.

Ранее Дмитриев призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели. Поводом для этого стал скандал с назначением Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США. Инцидент уже привел к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который сложил полномочия в 8 февраля.

