США сфотографировали «Орешник» в Белоруссии

Спутники Planet Labs могли сделать фото пусковых установок комплекса «Орешник»

Американские спутники Planet Labs могли сфотографировать, предположительно, самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, установки замечены на аэродроме Кричев-6 в Могилевской области.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что России после прекращения действия Договора о сокращении наступательных вооружений следует расширить производство «Орешника».

В январе журнал The National Interest заметил, что заступление ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии стало сигналом для Запада.