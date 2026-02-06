Реклама

Наука и техника
06:44, 6 февраля 2026Наука и техника

В России предложили расширить производство «Орешника»

Коротченко: После истечения ДСНВ России стоит расширить производство «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

России после прекращения действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) следует расширить производство «Орешника». Такое мнение выразил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, РФ необходимо масштабировать серийный выпуск баллистических ракет средней дальности с целью ядерного сдерживания Великобритании и Франции. «А высвободившиеся стратегические носители межконтинентального класса целиком и полностью переориентируют на сдерживание США», — высказался эксперт.

Как считает Коротченко, основная задача России заключается в том, чтобы обладать гарантированным потенциалом ответного удара за счет средств, имеющихся в распоряжении Ракетных войск стратегического назначения, в частности, подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК).

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и Соединенными Штатами. Несмотря на то, что администрация американского президента Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с РФ, никаких шагов предпринято не было.

