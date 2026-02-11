Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:33, 11 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о планировании Украиной выборов по требованию США до 15 мая

FT: Украина начала планировать проведение президентских выборов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина начала планировать проведение президентских выборов по требованию США, об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Стало известно, что выборы пройдут вместе с референдумом по мирному соглашению по требованию США, они должны состояться до 15 мая.

Издание со ссылкой на украинских и западных чиновников отмечает, что Киев рискует лишиться предложенных Вашингтоном гарантий безопасности, если не проведет оба голосования в указанный срок.

Ранее агентство Reuters писало, что проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть представлен до марта. «Источники сообщили, что официальные лица Украины и США обсудили график, включающий подготовку проекта соглашения с Россией к марту и проведение референдума по нему на Украине наряду с выборами в мае», — отмечалось в материале.

