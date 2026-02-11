Турист воспользовался опьянением женщины и изнасиловал ее у церкви в Австралии

22-летний французский турист воспользовался опьянением женщины и изнасиловал ее у церкви в Мельбурне, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, Адам Бергуига въехал в Австралию по рабочей визе, но вместо поисков вакансий путешествовал по стране несколько месяцев. 31 декабря 2025 года он отправился в ночной клуб, где наткнулся на отдыхавшую с друзьями 33-летнюю женщину. Последняя была очень пьяна и сидела на стуле отдельно от своей компании, танцевавшей на танцполе.

Француз подошел и начал агрессивно трогать ее за интимные места, из-за чего жертва упала со стула. Бергуига помог ей подняться и попытался зайти с ней в туалет, но охрана выпроводила их. Тогда мужчина нашел безлюдное место на улице недалеко от церкви.

Там преступник в течение получаса насиловал женщину в бессознательном состоянии. В процессе он душил ее и спрашивал: «Тебе нравится?». Все происходившее попало на записи с камер видеонаблюдения. После нападения он поправил одежду пострадавшей и бросил ее на улице, помахав ей рукой напоследок.

Жертва пришла в себя и вернулась к друзьям, рассказав о случившемся. Полиции удалось найти француза по видеозаписям. Ведется расследование.

