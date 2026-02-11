Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:54, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Уехавшая из СССР журналистка рассказала о поразивших ее особенностях Израиля

Уехавшую из СССР журналистку Дорит Голендер удивили магазины в Израиле
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Известная журналистка, бывший посол Израиля в России Дорит Голендер рассказала об особенностях, которые удивили, когда она переехала в эту страну из СССР. О репатриации она вспомнила в беседе с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

Журналистка, покинувшая Советский Союз в юности вместе с родителями, заявила, что больше всего в Израиле ее удивили супермаркет и ювелирный магазин. «Я помню, перед отъездом [из СССР] мама очень хотела купить мне золотое колечко, и невозможно было ничего нигде достать. Здесь все это было, только плати и бери», — сказала Голендер.

По словам бывшего посла, Израиль в целом ее поразил. «Неповторимые и незабываемые впечатления о стране. Она была маленькой, дружной, квартиры не запирались на замок», — добавила она.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, покинувший Россию и живущий в Израиле, пожаловался на особенности воспитания в СССР. Он заявил, что хотел бы перенять у израильтян любовь к себе.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Автомобиль Нетаньяху украсили перед встречей с Трампом

    Футболист ЦСКА рассказал о мечте попасть в Америку

    Россияне признались в страхе перед одним типом жилья

    Минобороны показало российский «Панцирь» с «Гвоздями»

    Медведев сравнил поддержку участников СВО и бойцов Великой Отечественной войны

    Туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде

    В Европе назвали главную проблему в отношениях с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok