Уехавшая из СССР журналистка рассказала о поразивших ее особенностях Израиля

Уехавшую из СССР журналистку Дорит Голендер удивили магазины в Израиле

Известная журналистка, бывший посол Израиля в России Дорит Голендер рассказала об особенностях, которые удивили, когда она переехала в эту страну из СССР. О репатриации она вспомнила в беседе с проектом Sheinkin40, видео вышло на YouTube.

Журналистка, покинувшая Советский Союз в юности вместе с родителями, заявила, что больше всего в Израиле ее удивили супермаркет и ювелирный магазин. «Я помню, перед отъездом [из СССР] мама очень хотела купить мне золотое колечко, и невозможно было ничего нигде достать. Здесь все это было, только плати и бери», — сказала Голендер.

По словам бывшего посла, Израиль в целом ее поразил. «Неповторимые и незабываемые впечатления о стране. Она была маленькой, дружной, квартиры не запирались на замок», — добавила она.

