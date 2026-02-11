Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 11 февраля 2026Экономика

Россиянам стали выдавать заметно меньше кредитов

НБКИ сообщило о падении выдачи кредитов россиянам в январе третий месяц подряд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По итогам января выдача потребительских кредитов в России сократилась до 1,38 миллиона, а доля одобрений держится на уровне 17-18 процентов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Это уже третье подряд месячное падение. В ноябре выдача составила 1,63 миллиона кредитов, а в декабре — 1,61 миллиона. Январский результат годом ранее был еще ниже, но тогда аномальный обвал бы связан с внедрением банками показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) и ростом ставок, то есть стал следствием ужесточения политики Банка России.

Нынешнее снижение необычно своей продолжительностью (за прошлый год все сокращения продолжались один месяц) и происходит на фоне смягчения денежно-кредитных условий Банка России.

Хуже всего кредиты стали выдавать в Кемеровской (минус 18,1 процента) и Омской (минус 17,9 процента) областях, Пермском крае (минус 17,8 процента), Самарской области (минус 16,6 процента), в Санкт-Петербурге (минус 16,5 процента) и Москве (минус 16,1 процента). В абсолютном значении лидером в кредитовании в январе остается Москва (85,7 тысячи кредитов, Московская область (79,8 тысячи), Краснодарский край (59,7 тысячи), Тюменская (49,6 тысячи) и Свердловская (47,6 тысячи) области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил текущую динамику как охлаждением спроса, так и ухудшением качества потока заявителей, из-за чего банки вынуждены ограничивать выдачу. В текущих условиях они ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50 процентов.

Ранее Объединенное кредитное бюро подсчитало, что к концу 2025 года количество россиян как минимум с одним незакрытым кредитом на руках достигло 46,9 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Студенты рассказали о своем спасении при стрельбе в техникуме Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Назван арсенал открывшего стрельбу у российского техникума

    Увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы

    В Азербайджане назвали виновных в напряженности в отношениях с Россией

    Российские яйца ворвались на арабский рынок

    Обычный витамин оказался помощником в лечении агрессивного рака мозга

    Фристайлистка-трансгендер провалила квалификацию на Олимпиаде-2026

    Дмитриев иронично ответил на слова Каллас про освистывание вице-президента США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok