В Грузии заявили о желании ЕС установить демократию при помощи танков

Папуашвили: ЕС был бы готов ввести танки в Грузию для установления демократии

Европейский союз (ЕС) мог бы ввести танки в Грузию для установления демократии. Такое заявление сделал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова приводит Первый канал Грузии.

«Если бы их воля была, они бы не только санкции ввели, но и танк ввели бы в Грузию для установления демократии. (...) Чувствуется, что некоторые готовы и на это», — заявил он.

По словам Папуашвили, поведение Брюсселя показало грузинскому народу, что его ценности не совпадают с ценностями ЕС.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер признала вмешательство западных стран во внутренние дела Грузии. По ее словам, ЕС поддерживает журналистов и представителей гражданского общества, которые мирно протестуют.