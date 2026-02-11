Соскин заявил, что Зеленскому безразличны украинцы и города страны

Президент Украины Владимир Зеленский давно не беспокоится о судьбах граждан своей страны. Более того, его уже не волнуют и украинские города. На это в эфире своего YouTube-канала указал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже <…> (Все равно, — прим. «Ленты.ру»), потому что я же говорю: они уже привыкли — ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?» — сказал эксперт.

По его мнению, сейчас Зеленский преследует лишь одну цель — ему нужно выступать с позитивными речами, несмотря на катастрофическую ситуацию в стране, чтобы и дальше получать деньги от партнеров Киева.

Ранее Соскин указал на то, что Зеленский делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания российско-американских отношений.