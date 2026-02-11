Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:59, 11 февраля 2026Бывший СССР

В Киеве указали на безразличие Зеленского к украинцам и городам страны

Соскин заявил, что Зеленскому безразличны украинцы и города страны
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский давно не беспокоится о судьбах граждан своей страны. Более того, его уже не волнуют и украинские города. На это в эфире своего YouTube-канала указал экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ну, конечно, ракет Patriot не будет, но ему это уже <…> (Все равно, — прим. «Ленты.ру»), потому что я же говорю: они уже привыкли — ну, одним городом украинским больше, одним меньше. Ну, боже мой, это вообще имеет уже значение?» — сказал эксперт.

По его мнению, сейчас Зеленский преследует лишь одну цель — ему нужно выступать с позитивными речами, несмотря на катастрофическую ситуацию в стране, чтобы и дальше получать деньги от партнеров Киева.

Ранее Соскин указал на то, что Зеленский делает все возможное, чтобы сорвать процесс налаживания российско-американских отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Российский боец рассказал об уничтожении группы украинских диверсантов

    ВСУ угрожали матери погибшего российского бойца

    Россиянам рассказали о праве не платить за некоторые услуги ЖКХ

    Президент одной страны рассказал о попытке покушения на него

    Подполье сообщило о ракетном ударе по базе хранения беспилотников ВСУ

    Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила

    Названы причины снижения интереса к сексу у женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok