В Кремле прокомментировали визит Вэнса в Армению и Азербайджан

Песков: Ереван и Баку могут строить отношения с любыми странами, включая США

Армения и Азербайджан являются суверенными странами и имеют право строить отношения с любыми странами, включая США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами», — прокомментировал он визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван и Баку.

9 февраля Вэнс прибыл в Армению. В ходе его визита было подписано соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома. Вице-президент также пожелал действующему премьер-министру республики Николу Пашиняну победы на предстоящих парламентских выборах.

10 февраля появилась информация о визите Вэнса в Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил его в Баку с почетным караулом.

