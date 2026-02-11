Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 11 февраля 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали визит Вэнса в Армению и Азербайджан

Песков: Ереван и Баку могут строить отношения с любыми странами, включая США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / AP

Армения и Азербайджан являются суверенными странами и имеют право строить отношения с любыми странами, включая США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это суверенные государства, и у них есть суверенное право выстраивать свои отношения с разными государствами», — прокомментировал он визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван и Баку.

9 февраля Вэнс прибыл в Армению. В ходе его визита было подписано соглашение о взаимодействии в сфере мирного атома. Вице-президент также пожелал действующему премьер-министру республики Николу Пашиняну победы на предстоящих парламентских выборах.

10 февраля появилась информация о визите Вэнса в Азербайджан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил его в Баку с почетным караулом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Лавров рассказал о подготовке Путина к визиту в Китай

    Россиянок после родов захотели обследовать на признаки депрессии

    В США признали русскими два города на Украине

    «Радиостанция Судного дня» транслировала в эфир самое советское слово

    Лавров указал на двуличный подход к Гренландии и Донбассу

    Лавров поблагодарил корейцев за защиту от украинцев

    Проникнувший через балкон к россиянину полицейский избил его и обвинил в нападении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok