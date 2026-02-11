Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:56, 11 февраля 2026Мир

В МИД оценили слова Макрона о возобновлении диалога с Россией

Захарова сравнила дипломатию Макрона с игрой в наперстки и режимом Виши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Стремление президента Франции Эммануэля Макрона к диалогу с Россией напоминает игру в наперстки. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего», — сказала дипломат, проводя аналогию. По ее мнению, суть подобной политической игры общеизвестна и вопрос лишь в том, решится ли вторая сторона вывести «наперсточника на чистую воду».

Захарова подчеркнула, что действия Франции совсем не являются глубинной проработанной политикой. Она добавила, что двойственность Франции по политическим вопросам напоминает историю Франции 1940-х годов с коллаборационистским режимом Виши и движением Сопротивления.

Ранее Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Французский лидер также отметил, что новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России. По его словам, европейцы не должны зависеть от «третьей стороны» в диалоге с Москвой. Он также отметил, что Париж восстановил контакты с Москвой на техническом уровне.

