Мир
10:36, 11 февраля 2026Мир

В МИД рассказали о стыдных стереотипах о России за рубежом

МИД: В ряде стран до сих пор думают, что по улицам РФ ходят медведи в ушанках
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Стереотипы о России, в том числе о медведях на улицах, до сих пор существуют за рубежом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента государственного протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

По словам дипломата, в ряде государств происходит дискредитация дипломатической работы и даже крушение целых дипломатических школ. «Интересуемся [у послов данных стран], почему до сих пор существуют стереотипы о том, что у нас "по улицам ходят медведи в ушанках"? В ответ нам озвучивают: "Так на общем собрании решили, а я согласился"», — сказал Богдашев, назвав такое положение дел стыдным.

Директор госдепартамента МИД не стал называть конкретные государства. По словам Богдашева, многие послы, обладающие опытом и квалификацией, следуют общему решению, а не объективному освещению реальной ситуации в России.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл план европейских стран резко увеличить военную мощь Вооруженных сил Украины по завершении украинского конфликта. Дипломат назвал эту идею «лукавой линией».

Министр также предупредил, что противники получат абсолютно неприемлемый ответ на агрессию против России.

