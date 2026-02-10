Лавров предупредил об ответе на агрессию против России

Противники получат абсолютно неприемлемый ответ на агрессию против России. Об этом предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Противники знают, что при попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет, они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были», — сказал министр.

Глава МИД также отметил, что главными союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы Вооруженных сил (ВС) страны.

Ранее Лавров раскрыл план европейских стран резко увеличить военную мощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завершении украинского конфликта. Дипломат назвал эту идею «лукавой линией».