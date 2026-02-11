Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:32, 11 февраля 2026Мир

В Норвегии заявили о подготовке к вторжению России

Норвежский главком Кристофферсен: Осло готовится к сценарию вторжения России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Норвегия не исключает вторжения России, поэтому Осло готовится к подобному развитию событий. Об этом заявил The Guardian главком Вооруженных сил страны Эйрик Кристофферсен.

По его словам, Россия якобы может напасть на Норвегию ради защиты своих ядерных объектов на Крайнем Севере.

«Мы не исключаем захвата территории Россией в рамках ее плана защиты собственных ядерных возможностей, которые являются единственным, что у нее осталось и что на самом деле угрожает Соединенным Штатам», — сказал военачальник.

Кристофферсен отметил, что значительная часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове недалеко от норвежской границы. Это может иметь решающее значение в случае прямого столкновения Москвы с НАТО, добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае перемирия с Россией Владимир Зеленский надеется на размещение странами НАТО своих ракет на территории Украины.

