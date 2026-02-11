Военкор Коц заявил, что Евросоюз существует в параллельном измерении

Евросоюз существует в каком-то параллельном измерении. Так военкор Александр Коц отреагировал на подготовку ультиматума главой евродипломатии Кайей Каллас. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Евросоюз существует в каком-то параллельном измерении, далеком от повседневной геополитической реальности», — написал военкор.

Он возмутился тем, что Каллас требует от России сокращения армии и ограничения ее боевых возможностей. При этом Европа открыто заявляет, что к 2030-му году будет война с Россией, поэтому страны ЕС будут активно вооружаться.

Помимо того, Евросоюз следует отодвигать от переговорного процесса по Украине, призвал Коц.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев», — подчеркнула она.