Россия
12:05, 11 февраля 2026Россия

В России отреагировали на подготовку ультиматума Каллас

Военкор Коц заявил, что Евросоюз существует в параллельном измерении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Евросоюз существует в каком-то параллельном измерении. Так военкор Александр Коц отреагировал на подготовку ультиматума главой евродипломатии Кайей Каллас. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Евросоюз существует в каком-то параллельном измерении, далеком от повседневной геополитической реальности», — написал военкор.

Он возмутился тем, что Каллас требует от России сокращения армии и ограничения ее боевых возможностей. При этом Европа открыто заявляет, что к 2030-му году будет война с Россией, поэтому страны ЕС будут активно вооружаться.

Помимо того, Евросоюз следует отодвигать от переговорного процесса по Украине, призвал Коц.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев», — подчеркнула она.

