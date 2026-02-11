Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
14:04, 11 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о готовности украинской делегации приехать в Москву

Депутат Чепа: Россия обеспечит безопасность украинских переговорщиков в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия готова обеспечить полную безопасность украинской делегации в случае, если представители соседнего государства решат приехать в Москву на переговоры, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы приглашали украинскую сторону много раз. И [президента Украины Владимира] Зеленского в частности. Когда он заявил, что только он лично может решать вопросы с президентом России Владимиром Путиным, мы сказали: "Пожалуйста, приезжайте", — напомнил депутат. — Россия готова принять украинскую делегацию, мы говорим об этом с 2014 года».

Он также подчеркнул, что со своей стороны Москва готова обеспечить любую безопасность всем прибывшим, потому что заинтересована в конструктивных переговорах. Вместе с тем, политик усомнился в том, что визит в итоге состоится.

«Но, возможно, такие заявления делаются только для того, чтобы показать, насколько Украина стремится к миру. Просто такое введение в заблуждение», — предположил Чепа.

Ранее стало известно, что украинская делегация допускает проведение переговоров с Путиным в Москве. Предполагается, что гарантами безопасности могут выступить американские переговорщики.

