На Украине захотели провести переговоры с Путиным в Москве

На Украине допустили переговоры украинской делегации с Путиным в Москве

Украинская делегация допускает проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Такую информацию опубликовал Telegram-канал Ukraine context.

По утверждениям авторов канала, о таком варианте развития событий шла речь в ходе последней встречи в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. «На последних переговорах прозвучала фраза, что "смысла бесконечно кататься в ОАЭ или США нет и нужно встречаться там, где реально будет решаться, как все будет двигаться дальше"», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что гарантами безопасности делегации якобы должны выступить американские переговорщики — спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Утверждается, что они вместе с украинскими коллегами могут отправиться в Россию из Варшавы.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. При этом отмечалось, что Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая.