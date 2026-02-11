Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
02:54, 11 февраля 2026Мир

В России оценили переговоры по Украине на площадке ОБСЕ

Полянский: Переговоров по Украине на площадке ОБСЕ сейчас нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что содержательных переговоров по Украине сейчас на площадке ОБСЕ нет.

«На площадке ОБСЕ, как и в других международных структурах, включая ООН, содержательного разговора по этим вопросам не ведет», — отметил Полянский.

Ранее ОБСЕ заявила, что хочет быть площадкой для диалога по Украине, однако в последние недели настоящего диалога не ощущалось. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что первым шагом должно стать выстраивание нового диалога. ОБСЕ хотят быть платформой для диалога, подчеркнул он.

