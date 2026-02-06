Названа еще одна возможная площадка для диалога по Украине

Председатель Кассис: ОБСЕ хочет быть площадкой для украинского диалога

ОБСЕ хочет быть площадкой для диалога по Украине, однако в последние недели настоящего диалога не ощущалось. Об этом рассказал действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, пишет РИА Новости.

«Мы обсудили эти вопросы совместно, однако теперь им, России и Украине, необходимо обдумать предложения, обсудить их внутри своих структур, после чего они предоставят свои отклики через свои миссии здесь, в Вене», — отметил он.

По мнению Кассиса, первым шагом должно стать выстраивание нового диалога. ОБСЕ хотят быть платформой для диалога, подчеркнул он.

Ранее Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыли в Москву с двухдневным визитом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала подарок министру иностранных дел России Сергею Лаврову от Иньяцио Кассиса. Глава МИД Швейцарии по приезде в Москву привез Лаврову музыкальную шкатулку, которая воспроизводит композицию Чайковского.

Ранее Иньяцио Кассис сообщил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подход к прекращению украинского конфликта и роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в мирном процессе.