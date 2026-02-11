Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:25, 11 февраля 2026Экономика

В России подсчитали желающих найти новую работу

WEBBANKIR: Почти 33 процента россиян захотели найти новую работу
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В течение ближайшего года 32,7 процента россиян хотели бы найти новое место работы. Это показал опрос, проведенный финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR. Его результаты процитировала «Газета.Ru».

Причем 16,3 процента из этих граждан не возражают и против того, чтобы получить новую профессию.

Основным мотивом для смены места занятости оказалось желание повысить доходы. Среди тех, кто хочет сменить работодателя, так ответили две трети. В качестве других причин респонденты называли отсутствие карьерного роста и объем нагрузки.

В то же время 81,7 процента полагают, что в течение года их доход увеличится. Уверенность в этом выразили 43,1 процента, а еще 38,6 процента считают, что такое возможно. К снижению доходов приготовились только 5,2 процента.

Ранее сообщалось, что во 2-й половине 2025 года медианная зарплата в IT-отрасли почти не изменилась в сравнении с тем же периодом позапрошлого года. В июле-декабре медианная зарплата в отрасли составила 183 тысячи рублей.

