Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:50, 11 февраля 2026Россия

В России предложили ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

Путин поручил подготовить идеи дифференциации ставки по льготной ипотеке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, которые позволят ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Перечень поручений по итогам Совета по демографической и семейной политике размещен на официальном сайте Кремля.

«Представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе... по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье», — говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил сформировать предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми, выяснить, есть ли спрос на ясельные группы и принять меры по расширению подобной инфраструктуры. Также высшим учебным заведениям следует создать благоприятные условия для студенток, воспитывающих детей.

Меры призваны усилить демографическую политику государства и повысить доступность жилья, образования и социальных услуг для семей с детьми.

Также президент России предложил рассмотреть возможность полностью или частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Предполагается, что государство предоставить сумму в размере не более 450 тысяч рублей в случае рождения четвертого и последующих детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России объяснили необходимость введения платного въезда в города

    В России предложили ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

    В Финляндии выступили с необычным предложением по активам России

    Дмитриев назвал неизбежной отставку европейского лидера

    Путин предложил частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми

    На Украине назвали важное условие проведения выборов

    Медведев пошутил про свои высказывания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok