В России предложили ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей

Путин поручил подготовить идеи дифференциации ставки по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, которые позволят ввести разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей. Перечень поручений по итогам Совета по демографической и семейной политике размещен на официальном сайте Кремля.

«Представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе... по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье», — говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил сформировать предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми, выяснить, есть ли спрос на ясельные группы и принять меры по расширению подобной инфраструктуры. Также высшим учебным заведениям следует создать благоприятные условия для студенток, воспитывающих детей.

Меры призваны усилить демографическую политику государства и повысить доступность жилья, образования и социальных услуг для семей с детьми.

Также президент России предложил рассмотреть возможность полностью или частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Предполагается, что государство предоставить сумму в размере не более 450 тысяч рублей в случае рождения четвертого и последующих детей.

