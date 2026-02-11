В российском городе дворник повис на проводах после чистки снега на крыше

В Санкт-Петербурге дворник повис на проводах после чистки снега на крыше. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, мужчина случайно сорвался вниз. Ему удалось ухватиться за провода.

Горожане заметили, что сотрудник коммунальных служб попал в беду. Они вызвали к месту спасателей. По предварительным данным, дворник работал на высоте без страховки.

До этого стало известно, что в петербургском поселке Шушары мигрант-рабочий прикоснулся к грузовику и не выжил.

Тогда 35-летний приезжий родом из Армении дотронулся до двери грузовика «Скания» и упал замертво. Выяснилось, что во время разгрузки щебня самосвал зацепился кузовом за линию высоковольтных проводов. Иностранца пронзил мощный удар током.

Еще раньше на стройплощадке на севере Москвы мигранта насмерть засыпало песком.