04:15, 11 февраля 2026Ценности

В сети обсудили селфи Марго Робби без фотошопа и фильтров

Мария Винар

Фото: Jack Taylor / Reuters

Пользователи сети обсудили селфи австралийской актрисы Марго Робби без фотошопа и фильтров. Снимок и комментарии появились в X.

На платформе завирусилось фото, которое сделала одна из фанаток актрисы на премьере фильма «Грозовой перевал». На размещенном кадре видно, что на лице знаменитости видны морщины и небольшие красные пятна.

Юзеры удивились естественной внешности звезды. «Это самое ужасное ее фото в интернете. Его следовало сразу удалить после того, как оно было сделано», «Так выглядит 35-летняя женщина, которая регулярно употребляет алкоголь и много времени проводит на солнце», «Я никогда не смирюсь с тем, что она самая красивая женщина на свете», «Ей нужно сменить средства по уходу за кожей», «Так быстро постарела», — обсуждали они.

В то же время поклонники Робби встали на защиту актрисы: «Все равно она чертовски привлекательна», «У женщины не может быть настоящей кожи? Она выглядит потрясающе», «Все еще люблю ее», «Морщины — это нормально, а ботокс и филлеры — нет», «На мой взгляд, она отлично выглядит».

В июле 2023 года звездный косметолог Ясмина Вико, работавшая с артистами в фильме «Барби», раскрыла секреты идеальной кожи Марго Робби.

