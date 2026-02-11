Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:52, 11 февраля 2026Ценности

В сети возмутились уродливой обувью для невест за 270 тысяч рублей

Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: crocs.com

Немецкий бренд обуви Birkenstock представил свадебную коллекцию обуви, которая подверглась критике со стороны покупателей. На волну возмущений обратили внимание в New York Post (NYP).

В ассортименте марки появились сандалии, дизайн которых разрабатывался вместе со свадебной маркой Danielle Frankel. Стоимость обуви для невест и женихов варьируется от 1200 до 3500 долларов (от 92 до 270 тысяч рублей) в зависимости от расцветки и декора.

Материалы по теме:
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021
«Мой самый большой ужас» Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
«Мой самый большой ужас»Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
22 сентября 2021

Пользователи не оценили предложенную коллекцию, о чем написали в многочисленных постах в X и других соцсетях. «Нет, это выше меня», «Это уже перебор. Вы перешли черту», «Это шутка?», «Я была бы в ужасе, если бы увидела жениха в таких тапках на нашей свадьбе», «Какой кошмар», «Куда катится мода», «Но они же уродливые», — возмутились они.

В мае 2024 года стилист назвала россиянкам удешевляющие внешний вид детали. В список в том числе вошла обувь марки
Birkenstock.

