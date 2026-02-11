Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:38, 11 февраля 2026Мир

В США не удалось привлечь к суду призывавших военных не слушать приказы Трампа демократов

NYT: Призвавших не слушать приказы Трампа демократов не удалось привлечь к суду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Прокуратуре США не удалось привлечь к суду конгрессменов-демократов, призывавших военных не слушать незаконные приказы президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Федеральные прокуроры в Вашингтоне безуспешно попытались добиться обвинительного заключения против шестерых законодателей-демократов», — пишет издание.

Уточняется, что жюри присяжных отказалось одобрить обвинения. Политиков нельзя привлечь к уголовной ответственности без решения коллегии, говорится в материале.

Как говорится в сообщении, жюри присяжных отказалось по требованию прокуратуры одобрить обвинения против конгрессменов. Без решения коллегии их нельзя привлечь к уголовной ответственности.

Группа конгрессменов-демократов с военным или разведывательным прошлым призвала военнослужащих игнорировать приказы главы государства, если они незаконны. Трамп обвинил этих политиков в предательстве.

Пресс-секретарь Белого дом Каролин Левитт прокомментировала новость о проверках в отношении бывшего военного, сенатора-демократа Марка Келли, который ранее призвал военных не исполнять приказы Трампа в случае, если они противоречат закону. По словам представителя администрации, они не могут определить незаконные приказы, потому что их не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    В США не удалось привлечь к суду призывавших военных не слушать приказы Трампа демократов

    Опрос россиян о 14 февраля показал расчетливость женщин

    В России объявлены сроки начала продаж недорогого кроссовера Jaecoo

    Геймеров призвали срочно обновить компьютер

    В российских зоопарках возник дефицит капибар

    Беременная женщина обнаружила в спальне полуголого мужчину

    Девушка объявила войну надоедливой птице и проиграла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok