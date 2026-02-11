В США не удалось привлечь к суду призывавших военных не слушать приказы Трампа демократов

Прокуратуре США не удалось привлечь к суду конгрессменов-демократов, призывавших военных не слушать незаконные приказы президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Федеральные прокуроры в Вашингтоне безуспешно попытались добиться обвинительного заключения против шестерых законодателей-демократов», — пишет издание.

Уточняется, что жюри присяжных отказалось одобрить обвинения. Политиков нельзя привлечь к уголовной ответственности без решения коллегии, говорится в материале.

Группа конгрессменов-демократов с военным или разведывательным прошлым призвала военнослужащих игнорировать приказы главы государства, если они незаконны. Трамп обвинил этих политиков в предательстве.

Пресс-секретарь Белого дом Каролин Левитт прокомментировала новость о проверках в отношении бывшего военного, сенатора-демократа Марка Келли, который ранее призвал военных не исполнять приказы Трампа в случае, если они противоречат закону. По словам представителя администрации, они не могут определить незаконные приказы, потому что их не было.

