Смартфоны Apple и Samsung получат камеру нового поколения

ETNews: В смартфонах Apple и Samsung появится камера с попеременной диафрагмой

Корпорация Samsung вслед за Apple запланировала внедрить камеру нового поколения в свои смартфоны. Об этом сообщает южнокорейское издание ETNews.

Источники медиа рассказали, что компания начала разрабатывать аппаратное обеспечение для переменной диафрагмы камеры и уже тестирует первые образцы. Разработка находится на ранней стадии, однако весьма вероятно, что технология будет использоваться в потребительских устройствах.

Одной из причин изучения технологии назвали тот факт, что Apple — конкурент Samsung — собирается использовать в камере iPhone 18 Pro попеременную диафрагму. Она позволяет камере физически регулировать количество света, попадающего на сенсор, и в результате получать более качественные фотографии.

При этом неизвестно, в каком поколении смартфонов Samsung будет использовать эту технологию. Журналисты отметили, что Samsung уже применяла подобную камеру в устройствах Galaxy S9 и S10, которые вышли в 2018 и 2019 годах соответственно. Однако затем фирма отказалась от попеременной диафрагмы из-за высокой себестоимости камеры, созданной по этой технологии.

В начале февраля журналисты издания BGR перечислили китайские смартфоны, которые мощнее и дешевле iPhone 17. В список вошли OnePlus 15, Xiaomi 17, Realme GT 8 Pro, Nubia Z80 Ultra и Honor Magic 8 Pro.