Наука и техника
19:08, 11 февраля 2026Наука и техникаЭксклюзив

Военный высказался об использовании Ираном российской ПВО

Военный Дандыкин: В области ВПК во многих направлениях Ирану не надо помогать
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Россия и Иран являются стратегическими союзниками, при этом в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) Ирану во многих направлениях помогать не надо, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Иран от возможных ударов США прикрылся российскими комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада-2С». Отмечается, что данный комплекс РЭБ способен создавать помехи в современных спутниковых системах.

Дандыкин указал, что Иран мог использовать «Тирада-2С», при этом подчеркнул, что ВПК страны самодостаточен и имеет собственный запас баллистических и, вероятно, гиперзвуковых ракет. Он также напомнил, что иранские снаряды пробили «Железный купол» Израиля, а противостояние с США в конечном итоге вышло в ничью.

«Не случайно недавно был один высокий представитель Ирана у нас в Москве. Он приезжал для сверки позиций. Но я думаю, что кому-то хочется видеть нас везде и повсюду, что мы вот так вот мешаем установить демократию в Иране», — сказал военный эксперт.

В октябре 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил «Интерфаксу», что в России прошли испытания комплекса «Тирада-2С», способного выводить из строя спутники связи потенциального противника. Также уточняется, что работы по созданию сверхмощного комплекса РЭБ для подавления спутниковой связи «Тирада-2С» начались еще в 2001 году.

