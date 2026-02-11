Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:16, 11 февраля 2026Россия

ВСУ задействовали «Вампира» в зоне СВО

Минобороны: Российские войска уничтожили чешскую РСЗО Vampire в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали чешскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire (Вампир) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что подразделения группировки российских войск «Север» уничтожили боевую машину противника.

ВСУ, помимо этого, потеряли за сутки более 215 бойцов, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, а также четыре склада с хранимыми там материальными средствами, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 10 на 11 февраля сбили 108 украинских беспилотников. Под удар попали Волгоградская, Ростовская, Саратовская, Астраханская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Курская и Тульская области, а также республики Крым, Калмыкия, Татарстан и Северная Осетия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    В Кремле сделали заявление о выборах на Украине

    В России отреагировали на сообщения о выборах на Украине

    Лавров раскрыл ответ России на милитаризацию Гренландии

    Выявлен неожиданный фактор повышенного давления

    Введение полного НДС на иностранные товары предложили ускорить ради справедливости

    «Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

    В Кремле порассуждали о возможных проблемах на СВО из-за замедления Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok