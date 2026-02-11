Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:19, 11 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ угрожали матери погибшего российского бойца

ВСУ угрожали матери погибшего российского бойца, присылая ей фотографии тела
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылали фотографии погибшего российского солдата его матери в Липецкой области, сопровождая их угрозами и насмешливыми сообщениями, рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что справиться с ситуацией ей помогли в Комитете семей воинов Отечества. «Я могу сказать, что ей было сложно одной, ей не с кем было об этом поговорить», — подчеркнула она.

Белехова добавила, что сейчас мать погибшего бойца помогает другим семьям.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о пытках российских военнослужащих в украинском плену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Россиянка назвала непонятные для американцев блюда русской кухни

    В Китае заявили о капитуляции «балтийского тигра» после попыток укусить Россию

    Украинцы в США начали массово интересоваться переездом в Россию

    Российский боец рассказал об уничтожении группы украинских диверсантов

    ВСУ угрожали матери погибшего российского бойца

    Россиянам рассказали о праве не платить за некоторые услуги ЖКХ

    Президент одной страны рассказал о попытке покушения на него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok