ВСУ угрожали матери погибшего российского бойца, присылая ей фотографии тела

Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылали фотографии погибшего российского солдата его матери в Липецкой области, сопровождая их угрозами и насмешливыми сообщениями, рассказала руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что справиться с ситуацией ей помогли в Комитете семей воинов Отечества. «Я могу сказать, что ей было сложно одной, ей не с кем было об этом поговорить», — подчеркнула она.

Белехова добавила, что сейчас мать погибшего бойца помогает другим семьям.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о пытках российских военнослужащих в украинском плену.