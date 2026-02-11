Вучича разозлили сделанные с помощью ИИ доклады министров по развитию Сербии

N1: Вучич был в бешенстве от сделанных с помощью ИИ докладов по развитию Сербии

Президент Сербии Александр Вучич был в бешенстве от сделанных с помощью искусственного интеллекта (ИИ) докладов по развитию страны. Об этом пишет газета N1.

Сообщается, что Вучич попросил сделать правительство доклады о программе развития Сербии до 2030 и 2035 года, где поднимается ряд социальных аспектов, в том числе и вопрос водоснабжения. Однако он получил распечатки, сделанные с помощью ИИ.

«Свидетели, присутствовавшие при получении президентом Вучичем плана, созданного с помощью искусственного интеллекта, говорят, что давно не видели его таким разгневанным», — сообщает издание.

В декабре Александр Вучич сообщил, что Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией выбрала сторону. По его словам, Белград находится на своей собственной стороне.