Наука и техника
15:38, 11 февраля 2026Наука и техника

Выявлен неожиданный фактор развития опухоли мозга

JAMA: Воздействие облучения и химиотерапии в детстве повышают риск опухоли мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что некоторые методы лечения рака в детстве могут спустя десятилетия повышать риск развития менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные 24 886 человек, перенесших онкологические заболевания в возрасте до 21 года. Результаты работы опубликованы в JAMA Network Open.

Через 35 лет после первичного диагноза совокупная частота менингиомы составила 2,3 процента. Главным фактором риска оказалось краниальное облучение: чем выше доза лучевой терапии на область головы, тем больше вероятность последующего развития опухоли. У тех, кто не проходил такое облучение, риск был крайне низким — всего 0,14 процента.

Кроме лучевой терапии, с повышенным риском оказались связаны и некоторые виды химиотерапии — препараты платины, 6-меркаптопурин и интратекальное введение химиопрепаратов. Более уязвимыми также оказались женщины и пациенты, которым рак диагностировали в раннем детстве.

Авторы подчеркивают, что в целом риск остается относительно невысоким, однако для отдельных групп он может быть значимым. По их мнению, полученные данные помогут точнее определять пациентов, которым необходимо более длительное и внимательное наблюдение во взрослом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что сочетание куркумина и ресвератрола эффективно в борьбе с меланомой.

