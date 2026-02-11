Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:50, 11 февраля 2026Силовые структуры

Взыскание долгов на миллиарды рублей приостановили в Москве с одной категории граждан

Приставы в Москве приостановили взыскание долгов на 9 млрд рублей с бойцов СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Москве судебные приставы приостановили в 2025 году взыскание долгов с участников специальной военной операции (СВО) на почти девять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Приостановлено было порядка 70 тысяч исполнительных производств.

Ранее сообщалось, что судебные приставы нашли в морозильнике многодетную мать из Башкирии, которая задолжала полмиллиона рублей алиментов. Там она пряталась от сотрудников правоохранительных органов.

