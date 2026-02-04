Реклама

Приставы нашли многодетную россиянку в морозильнике

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ГУФССП России по Республике Башкортостан»

Судебные приставы нашли в морозильнике многодетную мать из Башкирии, которая задолжала полмиллиона рублей алиментов. Там она пряталась от сотрудников правоохранительных органов, сообщили «Ленте.ру» в республиканском главке Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По данным ведомства, 38-летнюю женщину лишили родительских прав, а обязанности по воспитанию ее детей легли на отца. По суду она должна выплачивать половину своего заработка в качестве алиментов, однако денег от нее дети так и не получили. Когда сумма задолженности приблизилась к полумиллиону рублей, матери-должнице вменили статью 157 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») УК РФ. На допрос она не явилась, и тогда судебные приставы направились к ней домой.

Сожитель женщины заверял, что должница с ним не живет, но сотрудники ФССП ему не поверили — они осмотрели дом и нашли многодетную мать в морозильнике-ларе. Ее доставили в отделение. Оказалось, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности и даже провела несколько месяцев в колонии-поселении.

Ранее в Чебоксарах поймали 37-летнего отца-должника, скрывавшегося от исполнения решения суда о выплате алиментов 15-летней дочери.

