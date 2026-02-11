Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:58, 11 февраля 2026

Забывчивость российской судьи обернулась уголовным делом

Бастрыкин возбудил дело против судьи из Коми за аферу с выплатами на 7 млн. руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи в отставке Галины Найдиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщине вменяется мошенничество с выплатами. Ее привлекли к уголовной ответственности с согласия Высшей квалификационной коллегии судей России.

По данным следствия, Найдина, работавшая в Ухтинском городском суде, переехала из Коми в Тверскую область, но не уведомила госорганы о своем переезде. Благодаря такой «забывчивости» она продолжала получать выплату за работу в условиях Крайнего Севера, хотя в связи со сменой места жительства на Тверскую область судья потеряла право на получение компенсации. С февраля 2014-го по сентябрь 2019 года Найдина незаконно получила более семи миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела против председателя Антрацитовского городского суда Луганской народной республики Сергея Костулина, подозреваемого в получении взятки на сумму 10 миллионов рублей.

