21:31, 11 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский назвал условие для завершения конфликта на Украине

Зеленский: Конфликт на Украине может завершиться к лету при желании России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение конфликта к лету, если Россия предпримет шаги по мирному урегулированию. Его слова приводит телеканал ТСН.

По мнению Зеленского, для завершения боевых действий Вашингтону необходимо оказывать давление на Москву.

Ранее украинский президент отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры. Он подчеркнул, что Киев готов проводить встречи на на любой территории Америки, Европы, но не в России или Белоруссии, которая является союзником Москвы.

