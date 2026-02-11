Зеленский назвал условие для завершения конфликта на Украине

Зеленский: Конфликт на Украине может завершиться к лету при желании России

Президент Украины Владимир Зеленский допустил завершение конфликта к лету, если Россия предпримет шаги по мирному урегулированию. Его слова приводит телеканал ТСН.

По мнению Зеленского, для завершения боевых действий Вашингтону необходимо оказывать давление на Москву.

Ранее украинский президент отказался ехать в Москву или в Минск на переговоры. Он подчеркнул, что Киев готов проводить встречи на на любой территории Америки, Европы, но не в России или Белоруссии, которая является союзником Москвы.