Россия
15:58, 11 февраля 2026Россия

Стало известно о мошенничестве с «российскими срочниками в цинковых гробах»

Мошенники заявили матери срочника из Перми, что ее сын вернется в цинковом гробу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mojahata / Shutterstock / Fotodom

В Перми мошенник представился матери срочника сотрудником военкомата и заявил, что ее сын вернется домой в цинковом гробу после участия в спецоперации на Украине. Об этом случае мошенничества стало известно из сообщения городского портала «В курсе».

По информации издания, злоумышленник связался с женщиной в одном из мессенджеров и заявил ей о смерти сына. Для убедительности он предоставил снимок документов военнослужащего. На аватаре аккаунта мошенник разместил фотографию военного, а в контактах указал телефон военкомата. Мать срочника, который — как ей было известно — не подписывал контракта для участия в спецоперации, связалась с сыном, и тот успокоил женщину, сообщив, что с ним все в порядке.

После этого пермячке начали поступать угрозы физической расправы — ей обещали, что она «ответит за сына». В военкомате отметили, что мошенническая схема со «срочниками в цинковых гробах» популярна у злоумышленников. Также они пытаются обмануть россиян сообщениями о якобы недополученных выплатах по наградам и компенсациях за смерть военных.

Ранее сообщалось, что участник СВО «ожил» во время подготовки к отправке в морг.

