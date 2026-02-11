Стало известно о мошенничестве с «российскими срочниками в цинковых гробах»

Мошенники заявили матери срочника из Перми, что ее сын вернется в цинковом гробу

В Перми мошенник представился матери срочника сотрудником военкомата и заявил, что ее сын вернется домой в цинковом гробу после участия в спецоперации на Украине. Об этом случае мошенничества стало известно из сообщения городского портала «В курсе».

По информации издания, злоумышленник связался с женщиной в одном из мессенджеров и заявил ей о смерти сына. Для убедительности он предоставил снимок документов военнослужащего. На аватаре аккаунта мошенник разместил фотографию военного, а в контактах указал телефон военкомата. Мать срочника, который — как ей было известно — не подписывал контракта для участия в спецоперации, связалась с сыном, и тот успокоил женщину, сообщив, что с ним все в порядке.

После этого пермячке начали поступать угрозы физической расправы — ей обещали, что она «ответит за сына». В военкомате отметили, что мошенническая схема со «срочниками в цинковых гробах» популярна у злоумышленников. Также они пытаются обмануть россиян сообщениями о якобы недополученных выплатах по наградам и компенсациях за смерть военных.

