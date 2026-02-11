Россиян предупредили о рисках чистки зубов сразу после еды

Основатель клиник Кудаев: Зубы после еды нужно чистить только через 30 минут

После еды следует чистить зубы не раньше, чем через 30-60 минут, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев. Причину необходимости перерыва он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, чистка зубов сразу после еды, особенно после употребления кислых продуктов, может быть вредна для эмали. Дело в том, что кислоты из пищи временно размягчают ее поверхностный слой, делая его уязвимым для механического воздействия щетки и абразивных компонентов пасты. Это повышает риск эрозии эмали и гиперчувствительности к горячему, холодному, сладкому и кислому. Еще одно последствие — потемнение пришеечной зоны, поскольку возникают микротрещины, куда проникают красящие вещества и бактерии.

«Это подтвердили и многочисленные исследования. Например, Forbes-Haley et al показало, что чистка зубов сразу после кислой еды может привести к потере эмали в 5 раз больше, чем при чистке спустя час. Еще одно исследование Sahoo et al выявило другую закономерность. Чистка зубов после завтрака снижает уровень кариесогенных бактерий Streptococcus mutans на 29 процентов, тогда как чистка до еды — только на 7 процентов», — поделился Кудаев.

Сразу после еды необходимо прополоскать рот водой или мягким ополаскивателем, чтобы удалить остатки пищи и нейтрализовать часть кислоты, отметил собеседник «Ленты.ру». Чистить зубы после приема пищи стоматологи рекомендуют только через 30-60 минут, рассказал он. За это время слюна успеет нейтрализовать кислоту и восстановить минеральный баланс эмали, уточнил эксперт.

«Еще секрет — использовать жевательную резинку без сахара за 5-10 минут после еды — это стимулирует слюноотделение и ускоряет буферизацию кислоты», — заключил специалист.

Ранее главный врач стоматологии «Все свои», эксперт по первичному приему Виктория Каратаева сообщала, что болезни десен и зубов повышают риск инфаркта и инсульта.

