Лукашенко призвал не резать пуповину

Лукашенко призвал Молдавию не резать пуповину и не терять партнеров
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Молдавию не «резать пуповину» и не терять партнеров. Об этом он заявил в ходе беседы с бывшим президентом постсоветской республики, лидером Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорем Додоном, передает агентство «БелТА».

«Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это для меня главное, и я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване — это наша любовь», — подчеркнул политик.

Лукашенко также обратился к памяти о Советском Союзе. По его словам, все народы СССР относились к молдаванам с уважением, также призвав к возобновлению белорусско-молдавской комиссии по сотрудничеству.

Ранее Лукашенко заявил, что с ужасом воспринял идею допущения объединения Румынии и Молдавии. Политик призвал не допустить уничтожения «такой цветущей, прекрасной, пусть и не большой по размерам страны, как Молдавия».

