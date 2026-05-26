Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:51, 26 мая 2026Экономика

В США едва не исчез популярный продукт питания

Bloomberg: Вымирание пчел привело к острому дефициту меда в США
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Brandon Bell / Getty Images

США столкнулись с дефицитом меда. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Причиной стало резкое падение производства этого продукта до рекордно низких значений. Виновником оказался опасный клещ Varroa destructor, который уничтожает в США пчел еще с конца 1980-х годов.

С июня 2024 года по январь 2025 года в Соединенных Штатах из-за заражений этим паразитом исчезло больше 60 процентов пчелиных семей. Это самая масштабная сезонная депопуляция пчел за всю историю наблюдений. Что касается выживших насекомых, то их оказалось выгоднее использовать для опыления сельскохозяйственных культур, чем для производства меда, даже при сегодняшних высоких ценах. Такие пчелы тоже производят мед, но в гораздо меньшем количестве.

Материалы по теме:
В мире стремительно исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису?
В мире стремительно исчезают пчелы.Почему это может привести к глобальному кризису?
8 июля 2024
Потому и не кусают По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Потому и не кусаютПо всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
1 августа 2019

Для заполнения образовавшегося дефицита США потребовался рекордный приток импорта, ведущими источниками которого стали Индия, Аргентина, Бразилия и Вьетнам. Однако местные производители обеспокоены и пытаются бороться с иностранными конкурентами. В 2022 году Американская ассоциация производителей меда и Ассоциация производителей меда сиу (Sioux Honey Association) обращались в Министерство торговли США с просьбой ввести пошлины на иностранный мед.

Как выяснили эксперты компании Circana, за 12 месяцев, закончившихся в конце марта, американцы купили меда на 1,6 миллиарда долларов, что на 10 процентов больше, чем годом ранее.

В России основной причиной сокращения количества пчел стало использование токсичных препаратов для обработки земель. Кроме того, сказываются последствия завоза больных пчел из стран Средней Азии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Врач раскрыла главный симптом инсульта глаза

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok