В США едва не исчез популярный продукт питания

Bloomberg: Вымирание пчел привело к острому дефициту меда в США

США столкнулись с дефицитом меда. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Причиной стало резкое падение производства этого продукта до рекордно низких значений. Виновником оказался опасный клещ Varroa destructor, который уничтожает в США пчел еще с конца 1980-х годов.

С июня 2024 года по январь 2025 года в Соединенных Штатах из-за заражений этим паразитом исчезло больше 60 процентов пчелиных семей. Это самая масштабная сезонная депопуляция пчел за всю историю наблюдений. Что касается выживших насекомых, то их оказалось выгоднее использовать для опыления сельскохозяйственных культур, чем для производства меда, даже при сегодняшних высоких ценах. Такие пчелы тоже производят мед, но в гораздо меньшем количестве.

Для заполнения образовавшегося дефицита США потребовался рекордный приток импорта, ведущими источниками которого стали Индия, Аргентина, Бразилия и Вьетнам. Однако местные производители обеспокоены и пытаются бороться с иностранными конкурентами. В 2022 году Американская ассоциация производителей меда и Ассоциация производителей меда сиу (Sioux Honey Association) обращались в Министерство торговли США с просьбой ввести пошлины на иностранный мед.

Как выяснили эксперты компании Circana, за 12 месяцев, закончившихся в конце марта, американцы купили меда на 1,6 миллиарда долларов, что на 10 процентов больше, чем годом ранее.

В России основной причиной сокращения количества пчел стало использование токсичных препаратов для обработки земель. Кроме того, сказываются последствия завоза больных пчел из стран Средней Азии.