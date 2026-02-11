Звезда «Елок» высказалась о решении Богомолова покинуть Школу-студию МХАТ

Актриса Сапегина поддержала решение Богомолова об уходе из Школы-студии МХАТ

Актриса Алиса Сапегина прокомментировала решение режиссера Константина Богомолова, попросившего освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Ее слова приводит «360.ru».

«Конечно, он правильно поступил», — заявила Сапегина. Актриса, наиболее известная по роли во франшизе «Елки», подчеркнула, что Богомолова ценят в России, поэтому он может отказаться от ректорства и заняться другой деятельностью.

11 февраля Богомолов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. В заявлении он написал, что желает терпения новому руководству одного из главных театральных училищ страны. В общей сложности Богомолов занимал пост 20 дней, сменив Игоря Золотовицкого, которого не стало 14 января.